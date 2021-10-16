Вашингтон, 16 октября 2021, 23:39 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена обратится в Верховный суд страны с просьбой заблокировать закон штата Техас об абортах. Об этом сообщается в заявлении министерства юстиции страны.
Ранее федеральный суд приостановил действие закона, но апелляционный суд вновь его возобновил, теперь окончательное решение за Верховным судом США.
Напомним, согласно закону штата Техас в штате запрещаются аборты в случае, если у плода уже есть сердцебиение. Исключением не является даже факт изнасилования или инцеста.