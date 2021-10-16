Париж, 16 октября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Несколько десятков тысяч человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции. Об этом 16 октября сообщила радиостанция France Info со ссылкой на данные МВД страны.

(сс) Thomas Bresson Протесты во Франции

По последним данным, в городах страны прошла 171 акция, участие в которых приняли 40 610 человек.

Отмечается, что в столице Франции участие в акциях приняли около 5 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября стражи порядка задержали в Париже несколько десятков человек, которые принимали участие в акции протеста против санитарных пропусков.