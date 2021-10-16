Москва, 16 октября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали драку между футболистами «Спартака» и «Динамо». Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Цитата из м/ф «Как казаки в футбол играли». реж.Владимир Дахно. 1970. СССР Футбол

Матч между московскими клубами завершился со счетом 2:2. В конце первого тайма между игроками произошла потасовка, на которую арбитр отреагировал несколькими желтыми карточками.

«Мне абсолютно не понравилось, что команды начали выяснять кто сильнее на кулаках. Они все москвичи! Все живут здесь! Большинство входят в состав сборной России! Комитет по этике принимает дело на рассмотрение только, когда приходит письмо от Дюкова, генерального секретаря или президента РПЛ и ФНЛ. Если кто-то из них подаст запрос, то комитет по этике будет разбирать это дело», — приводит издание слова члена комитета по этике РФС Анзора Кавазашвили.

Напомним, московский «Спартак» в настоящее время занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17-ю очками в активе, «Динамо» располагается на третьей строчке с 20-ю очками.