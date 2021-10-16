Москва, 16 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Лучшим игроком матча одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Динамо» (2:2) был признан защитник красно-белых Георгий Джикия. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Спартак» на странице в соцсети Twitter.

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

«Лучший игрок матча — капитан Георгий Джикия!» — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Динамо» в домашнем матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:2.

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