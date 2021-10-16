В Словении впервые прошла служба в память о советских солдатах
Любляна, 16 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В базилике Марии Светогорской в Словении прошла католическая служба в память о погибших во Второй мировой войне.
Словения
Мероприятие прошло впервые, ранее здесь каждый год поминали воинов, погибших в сражениях с фашистами.
На службе присутствовали ветераны партизанских движений, а также местные жители. Настоятель храма предложил организовать выставку в честь советских солдат, принимавших участие в войне.