Любляна, 16 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В базилике Марии Светогорской в Словении прошла католическая служба в память о погибших во Второй мировой войне.

Словения

Мероприятие прошло впервые, ранее здесь каждый год поминали воинов, погибших в сражениях с фашистами.

На службе присутствовали ветераны партизанских движений, а также местные жители. Настоятель храма предложил организовать выставку в честь советских солдат, принимавших участие в войне.