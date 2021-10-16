Анкара, 16 октября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил (ВС) Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 16 октября, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Минобороны Турции ВС Турции

В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что военная операция, в ходе которой были нейтрализованы четыре члена незаконных вооруженных формирований, проведена в «зонах антитеррористических операций».

«Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом в регионе», — отметили в военном ведомстве.

Напомним, в Турции запрещена деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), члены которой сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.