Москва, 16 октября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. В аэропорту Шереметьево трап врезался в переходную галерею телетрапа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

«Сегодня, в 07.30 мск, при движении пассажирского самоходного трапа по установленному маршруту спецавтотранспорта, произошло столкновение верхней части лестничного пролета трапа с переходной галереей телетрапа терминала D», — отметили в аэропорту.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Инцидент не отразился на работе аэропорта.