Нижний Новгород, 16 октября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. По факту ДТП с участием двух рейсовых автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) по Нижегородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В ходе проверки следователи СК проверят качество оказание услуг по перевозке пассажиров, — говорится в сообщении. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Как передавало ИА REGNUM, два автобуса и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде 16 октября. По последним данным, в результате происшествия пострадали 24 человека. Авария произошла на ул. Мирошникова Московского района.

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