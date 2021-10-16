Тегеран, 16 октября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Власти Ирана и Пакистана договорились о совместных военных учениях. Об этом сообщает IRNA.

ЦБ Ирана 1000 иранских риалов обр. 1992. Лицевая сторона. Аятолла Хомейни

«Мы достигли хороших договоренностей, включая проведение в будущем совместных морских учений в территориальных водах как Пакистана, так и Ирана», — приводит агентство слова главы генерального штаба ВС Ирана Мохаммада Багери.

Военные игры запланированы на конец 2021 года — начало 2022 года. Учения укрепят отношения между Тегераном и Исламабадом, а также странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).