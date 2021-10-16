Тбилиси, 16 октября, 2021, 21:51 — ИА Регнум. В Тбилиси на протестной акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили были задержаны три человека. Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Мероприятие прошло в субботу, 16 октября, возле бизнес-центра основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Журналисты отметили, что когда протестующие попытались наклеить на стены стикеры с надписями в поддержку Саакашвили, ситуация обострилась. В итоге были задержаны три человека.

«Вы видите, как мобилизована полиция, — сказал один из протестующих. — Они даже стены охраняют, чтобы мы там что-либо не написали».

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября у Руставской тюрьмы прошел митинг противников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.