Сочи, Краснодарский край, 16 октября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Футболисты «Сочи» на своем поле обыграли «Ростов» в матче одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла 16 октября на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:2.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Артур Юсупов и Кристиан Нобоа (пенальти) и Матео Кассьерра. У гостей мячи забили Баштуш и Али Соу.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Сочи» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Футболисты «Ростова», в активе которых девять баллов, находятся на 13-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября футболисты московского «Спартака» на своем поле сыграли вничью со столичным «Динамо» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:2.