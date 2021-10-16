Кабул, 16 октября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России) совместно с правительством Узбекистана создали рабочие группы для решения проблем, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщил представитель террористов на своей странице в социальной сети Twitter.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Стороны намерены в ближайшие 10 дней подготовить дорожную карту по развитию двусторонних отношений.

Напомним, ранее, 21 сентября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана.