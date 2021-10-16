Москва, 16 октября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» на своем поле сыграли вничью со столичным «Динамо» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 16 октября на «Открытие Банк Арене» в Москве, завершилась со счетом 2:2.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Георгий Джикия и Самюэль Жиго. У гостей мячи забили Иван Ордец и Константин Тюкавин.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Футболисты «Спартака», в активе которых 17 баллов, находятся на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в домашнем матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани и завершилась со счетом 2:2.