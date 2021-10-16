Оренбург, 16 октября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области за 15 октября выявили ещё 393 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе официально зарегистрировано 83 295 случаев заражения. Из них 7,5% — несовершеннолетние. Выздоровели 71 564 пациента.

В стационарах с COVID-19 находятся 3 115 человек. Скончались от ковида уже 2268 пациентов.