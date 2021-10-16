Киев, 16 октября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Власти Украины могут столкнуться зимой с «газовыми» проблемами. Об этом, как передает издание Obozrevatel, заявил бывший глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Может случиться так, что когда зимой мы (власти Украины) захотим покупать газ в Европе, его там банально не будет, — подчеркнул экс-руководитель «Нафтогаза». — Или нам его не продадут. И это будет проблема, мы попадаем в зону риска».

По его словам, потеря Киевом поддержки США, которую Украина имела с 2014 года, является одной из ключевых причин новых рисков.

«Что помогло расширить возможности импорта из Европы? Американская поддержка, — сказал Коболев. — Не имея ее сейчас, мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом».

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что суточные объемы транзита российского газа через украинскую территорию сократились с начала 2021 года со 180 млн кубометров до менее 100 млн кубометров.