Екатеринбург, 16 октября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. На рынках Екатеринбурга после смертельного отравления 18 человек метанолом могут провести проверки. Прокуратура направила соответствующее требование в полицию, сообщила журналистам старший помощник свердловского прокурора Марина Канатова.

Рынок

Речь идёт о проверках рыночных комплексов на предмет торговли контрафактной алкоголесодержащей продукцией. Также надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено после гибели людей.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей гибель людей, задержаны два гражданина. Они торговали ядом на одном из рынков в Чкаловском районе.