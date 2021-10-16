Екатеринбург, 16 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в сбыте местным жителям продукции, содержащей метиловый спирт. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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По его словам, ими оказались граждане 1978 и 1967 года рождения. Сыщики сейчас проверяют возможные места изготовления и продажи этой опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Выяснение обстоятельств трагедии находится на контроле руководства главка.

Как сообщало ИА REGNUM, от отравления метанолом в городе погибли 18 человек. Возбуждено уголовное дело.