Бразилиа, 16 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Туристическое судно перевернулось на реке Парагвай в Бразилии. Об этом сообщило агентство Prensa Latina.

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ЧП произошло в субботу, 16 октября, на юго-западе страны. По последним данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере три человека, еще семь числятся пропавшими без вести.

В настоящее время на месте трагедии работают спасатели.

Всего на борту судна находился 21 человек.