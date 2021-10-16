В Якутии пациент наркодиспансера напал с ножом на соседей по палате
Якутск, 16 октября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В одном из наркологических диспансеров Якутии пациент напал с ножом по соседей из палаты, сообщает телеграм-канал Mash.
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Убийство
Отмечается, что 47-летний мужчина ранил пятерых человек, после чего ранил себя. Один из пострадавших умер в машине скорой.
По неподтвержденным данным, мужчина сделал это из-за тяжелого психологического состояния, связанного с его болезнью. Все обстоятельства произошедшего выясняются.