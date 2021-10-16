Екатеринбург, 16 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге метанолом насмерть отравились 18 человек. Это происходило в период с 7 по 14 октября, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

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По факту сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 10 лет заключения. Расследование дела держит на своём контроле глава областного управления СКР Михаил Богинский.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых проинформировал общественность о поимке двоих граждан. А старший помощник прокурора региона Марина Канатова отметила, что прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общественник Дмитрий Чукреев сообщал не менее 15 отравившихся насмерть метанолом. Торговля смертельно опасной жидкостью велась на одном из рынков.