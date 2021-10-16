Тирана, 16 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Сотрудники посольства России занимаются выяснением подробностей гибели российских туристов в сауне отеля на западе Албании, сообщили 16 октября в дипмиссии.

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«Выясняем подробности», — сообщили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, тела четырех погибших туристов обнаружили в гостинице на западе Албании. Местные СМИ сообщали, что все она задохнулись. По данному факту проводится расследование.

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