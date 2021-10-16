Нижний Новгород, 16 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в ДТП с участием «Газели» и двух автобусов пострадали 24 человека. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба правительства региона.

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«За медицинской помощью обратились 24 человека, — говорится в сообщении. — Одному пострадавшему помощь оказана на месте, от госпитализации отказался. … Погибших нет».

Как передавало ИА REGNUM, три транспортных средства — два автобуса и грузовик — столкнулись в Нижнем Новгороде 16 октября. ДТП произошло на ул. Мирошникова.

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