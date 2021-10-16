Киев, , 19:17 — REGNUM Власти Украины будут вынуждены переплачивать финансовые средства за голубое топливо, так как ранее не закупили газ по более низкой цене. Об этом 16 октября заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала «Украина 24».

Арсений Яценюк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня из карманов украинцев вытянут … $5 млрд, — отметил Яценюк. — Это убытки государства и государственной компании НАК «Нафтогаз»… Сумма, которая равносильна общим годовым расходам на оборону».

По его словам, сейчас Киеву надо покупать голубое топливо по $1200 за 1 тыс. куб. м., а ранее газ можно было приобрести по $250 за 1 тыс. куб. м.

Как передавало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что потеря транзита российского голубого топлива в Венгрию может привести к развалу Украины.