Нью-Йорк, США, , 18:59 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал все стороны в ЦАР присоединиться к соблюдению режима прекращения огня. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Антониу Гутерреш Stemoc

«Генеральный секретарь призывает все другие стороны к немедленному соблюдению режима прекращения огня», — говорится в заявлении.

По его словам, генсек ООН также призвал возобновить реализацию политического соглашения о мире и примирении от 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ЦАР Фостел Туадера объявил об окончании военных операций на всей территории страны, начиная с полуночи 15 октября.

В 2018 году в ЦАР убили российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Уголовное дело по статье «Убийство» расследует Следственный комитет РФ.

В посольстве РФ сообщили, что журналисты могли стать жертвами криминальных элементов или наёмников из сопредельных государств.

Читайте также: Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства трёх журналистов из РФ