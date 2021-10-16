Казань, 16 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Футболисты казанского «Рубина» на своем поле сыграли вничью с московским «Локомотивом» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 16 октября на «Ак Барс Арене» в Казани, завершилась со счетом 2:2.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Андерс Дрейер и Герман Онугха. У гостей мячи забили Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Футболисты «Рубина», в активе которых 15 баллов, находятся на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября футболисты тульского «Арсенала» обыграли санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе в Туле и завершилась со счетом 2:1.