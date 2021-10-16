Киев, 16 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку, вскоре может быть госпитализирован. Об этом 16 октября заявила народный депутат Верховной рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Ясько в эфире телеканала «Украина 24».

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«У Саакашвили очень бодрое моральное состояние, — сказала Ясько. — (Протестные митинги в Грузии — ред.) придают ему сил. Состояние физическое, конечно, у него плохое. Потому что человек уже голодает третью неделю».

По ее словам, Саакашвили намерен продолжать голодовку, чтобы доказать, что он является невиновным.

Депутат от «Слуги народа» считает, что состояние здоровья Саакашвили в ближайшие дни «будет очень критическим» и «ему потребуется госпитализация».

Как передавало ИА REGNUM, 5 октября депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько встретилась с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме города Рустави.