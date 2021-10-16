Москва, 16 октября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал троих фигурантов дела о хулиганстве в столичном метро, сообщили в городской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании трём обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что мужчин арестовали до 15 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве трое уроженцев Дагестана жестоко избили жителя Воронежской области Романа Ковалёва. Инцидент произошёл в метро, нападавшие задержаны, а пострадавшего решено наградить и поощрить материально.