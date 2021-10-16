Нижний Новгород, 16 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Проверку по факту ДТП, произошедшего 16 октября по ул. Мирошникова в Московском районе Нижнего Новгорода, организовала прокуратура. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Pravovoyicentr.ru ДТП

«Проведение проверки поручено прокурору Московского района г. Нижнего Новгорода… — говорится в сообщении. — Ему предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению федерального законодательства».

Отмечается, что вопрос о возможности применения мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по итогам проверки при наличии оснований.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября в Нижнем Новгороде столкнулись сразу три транспортных средства — два автобуса и грузовик.