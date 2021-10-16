Магнитогорск, Челябинская область, 16 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области обстреляли мужчину, гулявшего собакой. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

По словам граждан, всё произошло поздним вечером 15 октября. Один из прохожих открыл по человеку огонь, а потом вместе со своим приятелем убежал.

В областном главке МВД подтвердили журналистам факт произошедшего. Стрелявший задержан. Им оказался гражданин 1970 года рождения. Стрельбу он вёл из пневматического оружия. Пострадавший не получил серьёзных травм.