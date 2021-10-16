Екатеринбург, 16 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не менее 15 человек насмерть отравились метиловым спиртом. Об этом в Facebook написал активист Дмитрий Чукреев.

Vekzhivu.com Метанол

По его словам, это данные за последние дни. Одна из точек разлива была обнаружена на Вторчермете. Активисты проекта «Народный контроль» и полицейские много раз проверяли рынок. А после ряда смертельных отравлений торговцев задержали.

«Остаётся установить канал поставки и сколько ещё человек купили эту гадость. Уверен, сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области во всем разберутся, виновные будут наказаны», — написал Чукреев.

Официальных комментариев пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбуржье от отравления метанолом погибли более 30 человек.