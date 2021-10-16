Москва, 16 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о попытках послов стран Европы изменить российское законодательство о виноделии.

Лоза

«Послы европейских стран пишут письма в Государственную думу с требованием убрать ту или другую норму из закона, которая, на их взгляд, нарушает конкуренцию», — сказал Володин в интервью РИА Новости.

В частности, послы просят «убрать географическое наименование или определение, что такое вино», говорит он.

«Хотя наш закон не носит запретительный характер, он такой же, как законы других европейских государств», — указал Володин.

В Госдуме такие действия послов расценивают как вмешательство в суверенные дела России.

«Мы считаем, что недопустимо вмешательство в дела суверенных государств. А они так себя ведут, они привыкли так себя вести», — сказал спикер Госдумы.

Такие атаки со стороны Европы он объяснил тем, что в стране фактически не было отрасли виноделие и виноградарство, и Запад это устраивало.

«Они зарабатывали на нашей стране, отправляя сюда то, что у них не потребляется и не может быть предложено гражданам своего государства, а нам они считали возможным», — привел аргумент Володин.

В целом, по мнению спикера Госдумы, правительству РФ не следует «пытаться вносить какие-то новации по смягчению норм или размыванию положений закона, а делать все, чтобы нормы закона были реализованы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России действует закон, согласно которому, шампанским можно называть только соответствующие вина российского производства. А подобная зарубежная продукция должна маркироваться, как игристое вино. В результате этого оказалось, что вино из французской провинции Шампань в России нельзя маркировать, как шампанское.

Как шаг навстречу Минсельхоз предложил дать возможность производителям менять на этикетке «игристое вино» на «шампанское». Соответствующий законопроект подготовило министерство, документ размещен на интернет-портале правовой информации.