16 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в американском журнале Forbes вышла статья, в которой говорится о провальной политике президента Украины Владимира Зеленского, а также его политической силы «Слуга народа».

Мирослава Романенко, , 19:17 — REGNUM В американском журнале Forbes вышла статья, в которой говорится о провальной политике президента Украины Владимира Зеленского, а также его политической силы «Слуга народа». Автор статьи Кеннет Рапоза указал на охлаждение отношений между США и Украиной.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Forbes: Самый страшный враг Украины — сами украинцы. США «кинули» Киев

Выход статьи в журнале Forbes обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна». Многие указали на то, что подобной статьей Запад продемонстрировал потерю интереса к Украине.

«А как с правами человека на Украине?! Вашингтон об этом ничего не слышал?!» — поинтересовалась Галина В.

«Форбс» только «забыл» упомянуть, кто открыл эту форточку возможностей на Украине для всех этих инфернальных чудищ, куролесящих тут уже восьмой год, чьё посольство тут это всё курирует до сих пор», — добавил Фёдор Р.

«Некролог по Зеленскому написан Западом, финита ля комедия!» — отреагировала Вера Р.

Владимир Зеленский на заседании СНБО Украины Rnbo.gov.ua

«Не по Зеленскому, а по Украине… Она им больше не интересна… Ну Зеленский, конечно, тоже вместе со страной…» — ответила Вере Р. Ирина З.

«То, что Зеленский приплыл, понятно и без «Форбса». Только позже всех «Форбс» понял», — добавила Lyudmila D.

«До американцев начинает доходить суть украинства, должны насладиться этим «счастьем» по полной», — пишет один из комментирующих.

«Походу, Запад решил, что выгоды мутить что-то экономическое внутри Украины нет. Потеряешь, что вложил, на откатах или тупо отберут. Как итог — будут использовать только безопасные варианты — покупку сырья, к примеру. Грабить проще, чем вкладываться в что-либо. Самый очевидный пример этой тактики — продавливание снятия моратория на лес-кругляк. Зачем рубить свои леса, их же восстанавливать потом. Ведь можно брать украинские — туземцы *рать хотели на свою экологию», — отметил GreenHoneyFox.

«Готовят Вовку менять перед новыми выборами президента и, возможно, досрочными», — считает Семен П.

Владимир Зеленский в окопе. Донбасс President.gov.ua

«Такое впечатление, что основная суть претензий не к цветущей буйным цветом коррупции, а в том, что эти аборигены-коррупционеры не хотят делиться, да и ещё регулярно пытаются кинуть», — отметил Станислав Г.

«В принципе, об этом прямо написано. Однако и это крокодильи слезы. Ведь коррупция и компромат на своих наместников используется американскими властями как инструмент управления, реализуемый через всякие там НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — М. Р.). Довольно странно теперь задирать удивлённо бровки. Наверное, для своего внутреннего обывателя написано, имевшего неосторожную жадность вложить, а теперь желающего объяснить убытки», — ответил Станиславу Г. Vasiliy S.

«Авторитет светоча демократии в последнее время подпачкался! Поэтому и выходят такие статьи!» — написал Евгений Анатолиевич, вероятно, под «светочем демократии» подразумевая Зеленского.

«Ну вы выбрали сами героя телесериала, чего теперь хотите, терпите. А вместе с вами будут терпеть и те, кто не голосовал за этого клоуна. Называется, за что боролись… Жаль, что мы нищаем не по дням, а по часам. Правильно люди делают, что бегут с Украины, а у кого нет возможности, тот мучается здесь. А Зе наворует вместе с остальными, и в Туманый Альбион жить переедут, им денег хватит не только детям, но и внукам. А мы будем жить не в стране, а на территории», — подытожила Alejandra G.

Читайте также: «Начало конца Зеленского?» — Сеть о расследовании об офшорах Зеленского