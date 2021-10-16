* запрещённая в России организация

Берлин, 16 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Германия и Турция намерены продолжать переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

По ее словам, стороны обсудили ситуацию в Афганистане, чтобы «жители республики не становились жертвами контрабандистов и перевозчиков», Берлин и Анкара должны обеспечить оказание гуманитарной помощи.

«Мы обменялись мнениями о переговорах с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, возможно, продолжим это делать вместе через наших уполномоченных по Афганистану», — заявила Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями «Талибана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые прибудут в Москву на консультации. Об этом накануне, 15 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: В Афганистане создали новый Верховный суд