Москва, 16 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Профильные комитеты Госдумы совместно с правительством РФ проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — сказал Володин в интервью РИА Новости.

По его словам, работа будет проводиться в том числе в рамках обсуждения проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы. При этом, говорит Володин, все задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как регионов, так и РФ в целом, поэтому приоритет вопроса борьбы с бедностью должен быть отражен в главном финансовом документе страны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обозначил ключевые приоритеты бюджета — это, прежде всего, устойчивое развитие страны, обеспечение ее безопасности и сохранение всех социальных обязательств перед гражданами.

Также Путин заявил о том, что борьба с бедностью является приоритетом для работы.

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