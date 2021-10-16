Киев, , 17:50 — REGNUM Новые обвинения в адрес главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука — это сюрреализм, который противоречит элементарной логике. Настоящая причина дела лидера ОПЗЖ— это попытка власти отвлечь внимание от офшорного скандала с участием президента Владимира Зеленского, заявил политический обозреватель Алексей Куракин, комментируя решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте для лидера оппозиции.

Порошенко (С) ИА REGNUM

Эксперт напомнил, что 11 октября 2021 года главе политсовета партии ОПЗЖ вручили ходатайство ГБР об аресте с альтернативой залога в беспроцентный 1 млрд грн. Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины выдвинули лидеру оппозиции обвинения в госизмене и содействии терроризму.

«Но украинцы вместо аплодировать, стали закидывать неудавшихся артистов гнилыми помидорами… то есть — задавать власти неудобные вопросы», — пояснил он.

Куракин подчеркнул, что обвинения в адрес Медведчука несостоятельны, потому что оппозиционный политик официально действовал как спецпредставитель СБУ, о чем свидетельствует распоряжение на тот момент главы Службы Валентина Наливайченко.

«Получается, что Медведчук, который и официальный мандат СБУ на переговоры и не являлся государственным чиновником… совершил государственную измену и «финансировал терроризм»? Простите, и это все происходило по поручению тогдашнего президента Петра Порошенко и согласно официальному мандату СБУ? Сюрреализм какой-то!» — возмутился политолог.

Также Куракин обратил внимание, что ни генпрокурор Ирина Венедиктова, ни глава СБУ Иван Баканов не упомянули, что по делу также проходит экс-президент Петр Порошенко.

«Дальше — больше. Как оказалось, дело, которое сегодня «шьют» Медведчуку, было зарегистрировано в ЕРДР еще 20 июля 2021 года. Но интересно другое! Там рядом с ФИО лидера оппозиции значится… фамилия президента. Почему не вручили аналогичное подозрение пятому президенту и не назначили успешному торговцу шоколадом с Россией денежный залог в миллиард гривен?» — задался он риторическим вопросом.

Куракин сделал вывод о том, что новые обвинения представляют собой террор в отношении оппозиции идёт в первую очередь с целью не допустить главного политического оппонента Зеленского в лице Медведчука к активной политической деятельности. Эксперт предположил, что ещё одна цель плана — отвлечь украинцев от приклеившегося навечно к Зеленскому офшорного «грязного пятна» (где, возможно, фигурируют и деньги, незаконно «вымытые» из «Привата»).