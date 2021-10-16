Тегеран, 16 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирана отразили нападение пиратов на танкер в Аденском заливе. Об этом 16 октября заявил командующий иранскими ВМС Амир Шахрам Ирани.

Сомалийские пираты сдаются в плен

«Благодаря группам специального назначения нам удалось отразить нападение пиратов на иранский танкер в Аденском заливе», — сказал он в эфире государственного телевидения.

По его словам, в нападении принимали участие пять пиратских лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в территориальных водах Ирана неизвестные захватили иракское судно.

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