Армия Ирана отразила нападение пиратов на танкер в Аденском заливе
Тегеран, 16 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирана отразили нападение пиратов на танкер в Аденском заливе. Об этом 16 октября заявил командующий иранскими ВМС Амир Шахрам Ирани.
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«Благодаря группам специального назначения нам удалось отразить нападение пиратов на иранский танкер в Аденском заливе», — сказал он в эфире государственного телевидения.
По его словам, в нападении принимали участие пять пиратских лодок.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в территориальных водах Ирана неизвестные захватили иракское судно.
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