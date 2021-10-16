Екатеринбург, 16 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. На юге Екатеринбурга в районе торфяного пожара будет создан искусственный водоём. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

На месте возгорания 16 октября было проведено выездное заседание рабочей группы оперштаба. Его участники решили привлечь от администрации Чкаловского района Екатеринбурга дополнительную технику для тушения огня. В частности, на борьбу с огнём бросят два трактора, два бульдозера, два тяжёлых бульдозера, а также десять мотопомп.

Пожарные снимают поверхностный слой торфа в границах тления и формируют искусственный водоём. Также ведётся опашка, чтобы закольцевать пожар. К тушению привлекут насосно-рукавный комплекс «Шквал».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возле Солнечного тушат с 11 октября. Группировка пожарных была усилена.