Луганск, 16 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Учения инженерно-саперных подразделений Луганской Народной Республики (ЛНР) провела Народная милиция (НМ) республики. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщила 16 октября пресс-служба управления оборонного ведомства ЛНР.

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В сообщении отмечается, что в ходе учений, которые прошли на одном из полигонов НМ ЛНР, военнослужащие оборонного ведомства преодолевали «заминированный брод и проделывали проход в дистанционно установленном противопехотном минном поле для дальнейшего прохождения колонны, после чего экипаж инженерной машины разграждения на время преодолевал завал из бревен, противотанковый ров и лесной завал».

Отмечается, что инженерно-саперные подразделения, показавшие отличные результаты, справились с поставленными задачами.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября глава представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко сообщил, что Луганск замораживает любые переговоры с Киевом в СЦКК до тех пор, пока не будет возвращен похищенный украинскими боевиками сотрудник представительства ЛНР в СЦКК.