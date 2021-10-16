Луганск, , 16:55 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине не была очевидцем захвата наблюдателя Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка украинскими силовиками, говорится в заявлении СММ.

ОБСЕ

«Наблюдатели (СММ ОБСЕ) не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло», — говорится в заявлении.

В организации добавили, что миссия следит за ситуацией, связанной с Косяком.

Как сообщало ИА REGNUM, Косяка захватили в районе КПВВ «Первомайск-Золотое», где по согласованию с украинской стороной сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги. Диверсионно-разведывательная группа из 24-й бригады напала на группу наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК и захватила в плен одного из них.

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