Киев, 16 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 12 983 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 16 октября сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 623 882.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 277 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 60 414.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 322 456 человек вылечились от нового заболевания и был в общей сложности проведен 13 524 231 тест на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине выявили более 13,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.