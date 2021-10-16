Кемерово, 16 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Кемерове в первый день тестирования были зафиксированы сбои в работе валидаторов в 37 автобусах из 105. Такие данные приводит мэрия города.

City-yaroslavl.ru Валидатор

Власти уточнили, что в 15 автобусах работа оборудования была восстановлена кемеровскими специалистами. Валидаторы с остальных 22 автобусов отправлены на завод-изготовитель.

По словам директора управления единого заказчика транспортных услуг города Константина Лопатенко, по контракту на покупку в лизинг 105 автобусов транспорт приобретался с дополнительным оборудованием, в том числе с валидаторами.

«В рамках контракта либо выявленные недоработки будут устранены, либо валидаторы заменят на новые», — пояснил он.

Отмечается, что на работу общественного транспорта сбой в работе валидаторов не повлиял. В автобусах работают кондукторы.