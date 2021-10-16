Тула, 16 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле обыграли санкт-петербургский «Зенит» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 16 октября на стадионе в Туле, завершилась со счетом 2:1.

Interlagcup.com Футбол

В составе победителей голевыми действиями отметились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва. У гостей мяч забил Артем Дзюба.

Отметим, что после одиннадцати матчей в чемпионате России тульский «Арсенал» пока занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Футболисты санкт-петербургского «Зенита», в активе которых 23 балла, находятся на первой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября футболисты московского «Локомотива» на своем поле уступили команде «Ростов» в матче десятого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:2.