Кемерово, 16 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 17 октября, ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах дым, дымки, туманы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кузбасс

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По прогнозу синоптиков, ночью 17 октября в Кузбассе будет −3…−8 °C, местами до +3 °C. Днём +5…+10 °C, местами до +15 °C.

В Кемерове завтра, 17 октября, небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами дымки, дым. Температура ночью −4…−6 °C, днём +7…+9 °C.