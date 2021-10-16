Варшава, 16 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Правящая в Польше партии «Право и справедливость» в ближайшее время представит план по радикальному наращиванию военной мощи страны, заявил глава партии Ярослав Качиньский в интервью радиостанции RMF FM.

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«Мы должны сильно укрепиться в военном отношении. Вскоре сейму и позднее сенату будут представлены такого рода решения. Я говорю о радикальном усилении всей армии», — сказал он.

Он подчеркнул, что речь идёт как о вооружении, так и о численности армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в ходе Варшавского форума по безопасности заявил, что политика России негативно влияет на ситуацию с военной безопасностью в Европе, ухудшая её.

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