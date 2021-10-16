Тбилиси, 16 октября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Порядка двух тысяч пострадавших во время президентства Михаила Саакашвили жителей Грузии собрались на митинг у Руставской тюрьмы, где находится политик, сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Отмечается, что участники протеста в ходе своих выступлений рассказывают об убийстве и пытках близких, а также потери имущества в годы президентства Саакашвили.

Активисты требуют посадить его на пожизненный срок и запретить партию «Единое национальное движение», возглавляемую экс-президентом Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября, после того, как он вернулся в республику. Действующий глава республики Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего грузинского президента, подчеркнув, что «перед законом все едины».

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