Новосибирск, 16 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Новосибирске ночью 17 октября ожидается без осадков, ветер юго-восточный 2−7 м/с, температура воздуха −2…−4 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Анна Алябьева ИА REGNUM Заморозок

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В Новосибирской области завтра, 17 октября, ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь.

Температура ночью в регионе составит −2…−7 °C, местами до +3 °C. Днём — +7… +12 °C.