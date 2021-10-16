Нижний Новгород, 16 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде столкнулись сразу три транспортных средства — два автобуса и грузовик. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По словам представителя экстренных служб, ДТП произошло 16 октября на улице Мечникова. По последним данным, в результате инцидента пострадали 12 человек.

«Столкнулись два автобуса … и грузовик», — сказал источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.