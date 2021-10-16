Москва, 16 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано 20 авиарейсов. Об этом в субботу, 16 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в Москве выпало 32% месячной нормы осадков.