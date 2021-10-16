Киев, 16 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Новые обвинения, выдвинутые властью против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука явно абсурдны и даже не отвечают квалификации этих преступлений в действующем законодательстве Украины.

Пленные. 1945

Об этом в телеэфире заявил народный депутат Рады, член ОПЗЖ Василий Нимченко.

Депутат отметил, что такие преступления, как измена Родине, имеют состав и квалифицирующие признаки.

«Например, прежде всего, обвиняемый должен быть завербован. Разве сторона обвинения сегодня предоставили информацию: где, кем и когда?» — риторически спросил депутат.

Второе: должен быть прямой умысел действовать завербованному лицу во вред своему государству.

«И какой вред причинил Виктор Медведчук? Его обвиняют в том, что он неоднократно посещал неконтролируемую территорию в 2014 году. Да, он действительно посещал и в суде сам заявил об этом, чем удивил прокуроров: он в декабре 2014 года решал вопрос о возвращении незаконно удерживаемых на Донбассе лиц».

Парламентарий напомнил, что обмены удерживаемыми лицами проходили в тяжелейших условиях при личном и непосредственном участии Виктора Медведчука. И благодаря этим договоренностям удалось вернуть в семьи сотни украинцев. Но власть сегодня пытается представить его работу в рамках контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе как незаконную и даже подрывную деятельность.

«Только в декабре 2014-го Медведчук привез 157 человек. Выводил босых ребят с перчатками на ногах вместо обуви. А сторона обвинения представляет это сегодня так, будто он посещал Донбасс с какими-то не благими намерениями», — подчеркнул Василий Нимченко.