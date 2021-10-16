Москва, 16 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Компания «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех) и Национальная нефтяная корпорация Венесуэлы PDVSA подписали меморандумы по взаимодействию при обеспечении промышленной безопасности на объектах нефтяной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

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Меморандумы подписаны в ходе российско-венесуэльской межправительственной комиссии с участием заместителя председателя правительства России Юрия Борисова и министра народной власти по промышленности и национальному производству Венесуэлы Хорхе Аppeaca.

Подписанные соглашения предусматривают внедрение российских систем на критически важных объектах нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Планируется, что для мониторинга нефтепроводов будут использоваться российские беспилотинки.

Также в Венесуэлу будут поставляться российские системы для тушения возгораний углеводородов и защитные пожарные костюмы. Ещё одним возможным видом сотрудничества может стать запуск лицензионного производства российских средств борьбы с огнём на нефтяных объектах в Венесуэле.